Geld en juwelen weg 10 maart 2018

In de Hoogweg in Eernegem hebben bewoners gisterenochtend vastgesteld dat er werd achtergebroken via de achterdeur. De dieven praamden de deur open en doorzochten vervolgens de hele woning. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. (JHM)