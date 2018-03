Flats... met zicht op zee. Of toch niet? ALLES WIJST OP EEN STUNT VAN DE ICHTEGEMSE REVUE BIEKE CORNILLIE JELLE HOUWEN

27 maart 2018

03u12 0 Ichtegem Verbaasde blikken en hilariteit alom in Ichtegem. Sinds dit weekend prijken op enkele borden reclameaffiches. 'Te koop: 16 royale luxeappartementen. Met zicht op zee', staat er. Maar die zee is ruim 30 kilometer veraf.

Sinds dit weekend gaan de nieuw te bouwen flats vlot over de tongen. Onder meer op een groot bord dat bevestigd is aan een houten constructie, dat in het centrum in de Engelstraat staat, wordt reclame gemaakt voor 16 luxeflats ... met zicht op zee. Straffe kost, aangezien de zee zo'n 30 kilometer verder ligt. Een blunder van formaat of flats met een extreem hoog balkon? In Ichtegem wordt verbaasd gereageerd. "Wat een blunder van die bouwpromotor zeg", klinkt het. De foto werd druk gedeeld op sociale media maar wie even speurneust merkt al gauw enkele vreemde dingen op.





Vallen uit de lucht

Vooreerst: het bord lijkt helemaal echt. Maar nergens op het bord staat een telefoonnummer of een adres vermeld. De promotor blijkt IR Vastgoed te zijn. Zij prijzen de appartementen aan die gebouwd zullen worden aan de Engelstraat 11, even verderop. En dat bouwproject is wel degelijk echt, de sloopvergunning werd door de gemeente uitgereikt op 30 januari. Maar wie IR Vastgoed intikt op Google vindt niks terug, en de gebruikte foto komt van een gebouw in Hasselt. Op de stedenbouwkundige vergunning die op het gebouw voor sloop staat blijkt dat Recon Bouw uit Adegem zal bouwen. "Maar wij vallen uit de lucht. Wij hebben nog niets gehoord over die bouwpromotor. De vergunning is ook nog maar toegekend. Meer details zijn er nog niet." Enkel burgemeester Karl Bonny schijnt van iets te weten. "Ik heb van de diensten vernomen dat het bord er staat, maar heb er weinig nieuws over. Wij verleenden wel een akkoord aan een toneelvereniging om de borden er te plaatsen. Misschien heeft het met hen iets te maken?"





Stunts

In Ichtegem staat het jeugdhuis inderdaad bekend voor zijn stunts om de tweejaarlijkse Ichtegem Revue aan te kondigen, en daar zou IR Vastgoed wel eens voor kunnen staan. De groep haalde in het verleden al andere stunts uit. Zo plaatsten ze in 2009 al eens het 'Swine Hook'-bord terug aan het Tramstatiemonument. Daar was toen ook veel rond te doen. "Wij horen dat velen in onze richting wijzen", zegt Michael Broucke van de Ichtegemse Revue. "We zijn een intern onderzoek gestart. We hopen dat we de bevolking binnenkort enige verheldering kunnen bieden", klinkt het. Ook op sociale media wordt met een 'beschuldigende vinger' naar de Ichtegemse Revue gewezen. Het mysterie lijkt dus te zijn opgelost. Pech voor wie droomde van een flat met zicht op zee in Ichtegem.