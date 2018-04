Fietsvrienden van 'Bekegem Fietst' rijden rond in nieuwe koerstruitjes 10 april 2018

02u45 0

De 85 fietsvrienden van 'Bekegem Fietst' presenteren trots hun nieuwe wielertenues. Ze krijgen daarbij sponsorhulp van kalverhandel Dirk Delanghe, verwarming en sanitair Rik Vanhee, vishandel André en sausen Geert Vandaele. De vriendengroep komt elke donderdagavond bijeen aan de kerk van Bekegem voor een tocht. Ook elke zondagvoormiddag wordt er recreatief gefietst. De club werd zo'n vijf jaar geleden opgericht en kende in geen tijd een ongelooflijk succes.





"Samen uit, samen thuis; zo doorkruisen we de Vlaamse wegen", klinkt het in koor.





(TVA)