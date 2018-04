Fietslabelactie in alle Ichtegemse deelgemeenten 21 april 2018

Fietsers kunnen op woensdag 25 april gratis hun fiets laten graveren door de lokale politie. Vergeet je identiteitskaart niet. Van 9 tot 11.30 uur kan je terecht op het gemeentehuis van Ichtegem. Van 13 tot 14.30 uur moet je in het politiebureau van Eernegem zijn. Tussen15 en 16 uur vormt zaal De Kouter in Bekegem het decor voor de actie. Vorig jaar kwamen meer dan negentig fietsers van verschillende leeftijden naar de fietslabeldag. Gelabelde fietsen zijn herkenbaar omdat ze van het rijksregisternummer van de eigenaar worden voorzien. Zo kan de politie de eigenaar van de fiets makkelijker opsporen in geval van diefstal.De politie maakt tegenwoordig gebruik van een techniek waardoor er geen schade meer wordt aangebracht aan je fiets. (TVA)