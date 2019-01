Fietser (34) lichtgewond na aanrijding BBO

08 januari 2019

14u25 0 Ichtegem In de Stationsstraat in Eernegem is dinsdagmorgen rond 6.30 uur een fietser gewond geraakt bij een ongeval met een personenwagen.

Slachtoffer A.N. (34) uit Eernegem was met de fiets onderweg naar het werk toen hij werd aangetikt door een voertuig bestuurd door S.N. (39) uit Koekelare. De fietser kwam ten val en er moest een ambulance ter plaatse te komen voor verzorging. Volgens de politie Kouter raakte het slachtoffer lichtgewond. Hij werd naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout overgebracht.