Festival 't Plectrum wint gemeentelijke milieuprijs Timmy Van Assche

21 januari 2019

19u55 0 Ichtegem Muziekfestival 't Plectrum, dat elk jaar in augustus plaatsvindt, heeft de gemeentelijke milieuprijs in de wacht gesleept.

Dat net 't Plectrum de milieuprijs wint, is te danken aan een reeks maatregelen die de festivalorganisatie bij haar jongste editie heeft getroffen. “De crew wilde ervoor zorgen dat het milieu zo weinig mogelijk belast werd door de enorme afvalberg, die een festival met zich meebrengt”, motiveert de jury. “Bij de vorige editie werden alle dranken geschonken in composteerbare PLA bekers. Ze zien er uit als een gewone plastic beker, maar zijn gemaakt van maiszetmeel. Ook alle andere eetgerei, zoals frietbakjes, prikkers, roerstokjes en koffiebekers, waren van hout of karton. Na het festival werd alle afval gesorteerd.” De PLA bekers werden verzameld in composteerbare zakken en naar een industrieel composteerbedrijf in Gistel gebracht om daar tot aarde te verwerken. “Door deze initiatieven worden zij hopelijk de trendsetters voor andere verenigingen en organisatoren om duurzaamheid, afvalbeleid en milieu-impact een prominente plaats te geven bij de organisatie van festivals en andere evenementen.” Alle info over het festival vind je op www.plectrumfestival.be.