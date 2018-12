Europees kampioenschap katapult komt naar Eernegem Timmy Van Assche

26 december 2018

17u34 0 Ichtegem Een primeur voor Eernegem: de gemeente krijgt in juni 2020 het Europees kampioenschap katapultschieten over de vloer. De organisatie is in handen van de Bekegemse schietlapclub van bezieler Daniël Vandewalle.

Vooral ouderen kennen katapult- of schietlapschieten. De meeste hebben ooit wel eens met een katapult steentjes op blikjes afgeschoten. Dat het daadwerkelijk ook als competitieve sport georganiseerd wordt, is minder bekend. Hoe zit het spel precies in elkaar? In afgesloten schietkooien staan zeven bordjes opgesteld op tien meter afstand van de schutter. Per beurt krijgt de speler zeven knikkers, waarmee hij of zij de bordjes moet raken. Die bordjes variëren in grootte en puntenwaarde: het kleinste bordje – met een diameter van vier centimeter – telt de meeste punten. Je kan in één beurt 30 punten behalen. Er worden steeds vier beurten geschoten. Is dit enkel een Vlaamse sport? Hoegenaamd niet. Van 24 tot en met 26 juli 2020 strijkt het Europees kampioenschap neer in zaal De Klokkeput in Eernegem. “De Vlaamse katapultbond schreef alle clubs aan om het Europees kampioenschap op zich te nemen. Uiteindelijk hebben wij het sterkste dossier kunnen voorleggen”, vertelt Daniël Vandewalle (68), oprichter van de Bekegemse katapultclub. “Katapultschieten is zeker en vast een internationale sport. Afgelopen juni nog was er het wereldkampioenschap in Italië. Vijftien landen tekenden er present – naast België ook Tsjechië, Portugal, Engeland en zelfs China, de Verenigde Staten en Brazilië. Tijdens het Europees kampioenschap zullen er minstens twaalf landen naar Eernegem afzakken, goed voor 150 tot 200 katapultshutters.”

Bloeiende club

Daniël richtte de club in Bekegem 35 jaar geleden op bij hem thuis in de Zilverstraat. “Mijn liefde voor de sport begon tijdens een evenement bij het Klein Strand in Jabbeke. Daar stond een schietlapstand opgesteld en ik besloot het eens te proberen. Ik was meteen verkocht en besloot mijn eigen club op te richten. Zo beschikken we over twee eigen, mobiele schietstanden. Dat we nu voor het eerst het Europees kampioenschap mogen inrichten, is een absolute eer. In 2007 mochten de collega’s van katapulclub Zerkegem het EK organiseren, maar de club bestaat helaas niet meer. Vroeger had je in West-Vlaanderen zowaar twaalf clubs, maar vandaag zijn het er nog twee: behalve in Bekegem is er enkel nog in Roeselare een club.” De Bekegemse club bloeit. De veertig clubleden komen elke woensdag en zaterdag trainen bij Daniël. “En ze kunnen ook genieten van een drankje, van deugddoende koffie tot een straffe Duvel”, knipoogt Daniël. “Met onze club doen we ook mee aan de superprestige, de competitie die loopt van september tot april. We spelen dan drie keer op het terrein van een andere club, namelijk in Tongerlo, Deurne, Geel, Roeselare en Eindhout. Ook het Belgisch kampioenschap en de Bondsbeker staan elk jaar op de kalender.” De club telt verschillende kampioenen, zoals de Belgische kampioenen van 2016, 2017 en 2018. Daniël was zelf de beste van België in 2013.

Subsidie

Het gemeentebestuur geeft de katapultclub alvast een subsidie van 2.000 euro voor de organisatie van het Europees kampioenschap. “Daarmee kunnen ze kooien installeren en de sporthal inrichten om de meer dan 150 sporters te kunnen ontvangen”, vertelt uittredend burgemeester Karl Bonny (CD&V). “Het is een plezante sport. Ik heb het zelf eens geprobeerd: mijn eerste schot was meteen raak, waarop iedereen de ogen opentrok. (lacht) Helaas waren al mijn volgende schoten naast de bordjes gevlogen en bleek ik toch geen talentvolle schutter te zijn. Hoe dan ook is dit kampioenschap mooie promotie voor onze gemeente, de club en de sport.”