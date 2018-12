Europa geeft Oudenburg en Ichtegem subsidie voor wifi-netwerk Timmy Van Assche

09 december 2018

15u08 3 Ichtegem De besturen van Ichtegem en Oudenburg krijgen van de Europese Unie 15.000 euro om een publiek en gratis wifi-netwerk op te starten.

Onder de noemer ‘WiFi4EU’ heeft de Europese Unie 2.800 Europese steden en gemeenten een subsidie toegekend van elk 15.000 euro. Daarmee wil de EU het opstarten van gratis publieke en draadloze hotspots stimuleren. Heel concreet krijgen onder andere Ichtegem en Oudenburg zo’n toelage om in hun bibliotheek of stadhuis zo'n netwerk te ontvouwen. De gemeenten moeten wel zélf in staat zijn om drie jaar lang geheel gratis toegang tot het netwerk te voorzien. De EU zal komend jaar een nieuwe oproep voor subsidies lanceren.