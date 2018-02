Els De Schepper vertelt vrijuit 17 februari 2018

Actrice en cabaretière Els De Schepper zakt op vrijdag 23 februari af naar De Klokkenput in de Bruggestraat 104. Haar onewomanshow is doorspekt met anekdotes over haar leven in en achter de coulissen en op de planken, ze brengt een pak boeiende en hilarische verhalen. De Schepper komt in Ichtegem honderduit vertellen over haar passies, zoals acteren en zingen, maar ook over tuinieren, meubels ontwerpen of natuurlijke cosmetica maken. Hoe houd je jarenlang stand als sterke vrouw in een mannenbastion? Hoe ga je om met een leven in de schijnwerpers? Met succes dat komt en gaat? Het zorgt voor een unieke kijk achter de schermen, een leven dat schrijft als een roman. De show start om 20 uur. Tickets kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar in de bibliotheek via het nummer 051/58.37.34 en bij de organisaties Femma, Markant en KVLV. (TVA)