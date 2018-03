Eerste laadpaal van Ichtegem op Kasseileggersplein 20 maart 2018

Het gemeentebestuur van Ichtegem heeft op het Kasseileggersplein in deelgemeente Eernegem een eerste elektrische laadpaal voor wagens ingehuldigd. "Elektrische wagens zijn de toekomst. Tegen 2020 willen we de broeikasgasuitstoot in onze gemeente met twintig procent verminderen", zegt het gemeentebestuur. "Een van de stappen is mensen aansporen om elektrisch te rijden. Deze eerste laadpaal zal twee wagens tegelijk van stroom kunnen voorzien." Binnen twee jaar moet de gemeente drie laadpalen tellen. Het wagenpark van de technische dienst telt twee bestelwagens op gas en één elektrische wagen. (TVA)