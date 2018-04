Eenrichting in Aartrijkestraat 27 april 2018

De gemeente voert door wegenwerken eenrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat in, van de Stationsstraat tot de Daliastraat. Het verkeer vanuit Westkerke kan via de Aartrijkestraat rijden. Het verkeer richting Westkerke moet de omleiding Leliestraat en Bruggestraat volgen. De Daliastraat mag vanuit deze richting enkel door plaatselijke verkeer ingereden worden. Ander verkeer moet de omleiding in de Leliestraat volgen. De bussen van De Lijn volgen de omleiding ook, maar dit verandert niks aan de reisroute. Alle haltes worden normaal bediend. Fietsers en bromfietsers mogen in beide richtingen blijven rijden. (TVA)