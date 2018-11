Eén gewonde bij kettingbotsing 15 november 2018

Bij een kleine kettingbotsing dinsdagmiddag op de Torhoutbaan in Ichtegem is toch 1 gewonde gevallen. Er waren zelfs vier voertuigen betrokken bij het ongeval. De 48-jarige W.B. uit Roeselare, de 65-jarige M.C. uit Eeklo, de 50-jarige A-M H. uit Hooglede en de 41-jarige B.V. uit Ichtegem kwamen met elkaar in botsing. Alle bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren vanaf maar de 28-jarige A.V. uit Roeselare, passagierster uit de laatste wagen, raakte lichtgewond. De wagens werden getakeld. (JHM)