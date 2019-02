Drugsdealer krijgt 2 jaar cel, nadat hij pink van man afhakte bij discussie over kwaliteit van drugs Siebe De Voogt

14 februari 2019

13u00 0 Ichtegem Een 21-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van twee jaar gekregen voor weerzinwekkende feiten die zich twee jaar geleden afspeelden in Eernegem. Dimi V. hakte een man zijn pink af met een bijl na een discussie over de kwaliteit van de geleverde cannabis.

De rechtbank kende het 23-jarige slachtoffer donderdagmorgen iets meer dan 12.000 euro schadevergoeding toe. Eén uitspraak kostte de man op 22 februari 2017 zijn pink. “Je hebt m’n maat Provençaalse kruiden geleverd in plaats van cannabis. Geef hem z’n geld terug!”, riep hij Dimi V. toe voor de woning van zijn vriend in de Aartrijkestraat in Eernegem. De Oostendenaar stapte op de man af en zwaaide in het rond met een bijl van 40 centimeter. De jongeman verweerde zich, waarop V. prompt zijn pink afhakte. In het ziekenhuis konden de dokters de vinger van het slachtoffer redden. “Hij kan hem sindsdien wel niet meer bewegen”, zegt advocaat Robin Vandervennet. Dimi V. werd donderdagmorgen tevens veroordeeld voor een geval van verkeersagressie. Op 29 augustus 2017 sloeg hij een man tegen de grond na een discussie over een rijmanoeuvre in Oostende. Volgens zijn advocate Suzy Cooleman heeft haar cliënt z’n leven intussen weer op de rails gezet. “Hij is vandaag niet meer de persoon die hij twee jaar geleden was”, pleitte ze vorige maand. “Toch beseft hij de ernst van de feiten. Hij zal de gevolgen moeten dragen.”