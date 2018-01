Dronken fietser rijdt tegen vrachtwagen 25 januari 2018

In de Brugsestraat in Aartrijke is dinsdagmiddag om 12.30 uur een 50-jarige fietser uit Zedelgem lichtgewond geraakt. De man haperde aan de vrachtwagen van een trucker die hem links wilde inhalen. Hij kwam ten val en werd overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. Daar legde hij een positieve ademtest af. (SDVO)