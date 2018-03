Dronken brokkenpiloten rijden auto's aan 19 maart 2018

02u26 0 Ichtegem In Eernegem zijn zaterdag negen geparkeerde wagens aangereden door twee dronken brokkenpiloten.

Rond 10 uur reed R.D. (35) uit Eernegem twee auto's aan in de Stationsstraat, waarna hij op de vlucht sloeg en nog twee wagens aanreed in de Nieuwstraat. Alsof dat niet voldoende was, nam de man opnieuw de vlucht en reed hij nog een vijfde auto aan, die op zijn beurt tegen een andere wagen botste. R.D. raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Twee auto's waren niet meer rijvaardig en werden getakeld.





Rond 18.30 uur maakte een andere bestuurder het ook al bont in Eernegem, deze keer de Achterstraat. De 62-jarige V.C. uit Eernegem reed tegen een auto en bleef verder rijden zodat de auto dwars op de rijbaan kwam te staan en vervolgens tegen een andere geparkeerde auto botste. Door de klap werd die tweede wagen nog verder geduwd tegen een derde. De politie kwam ter plaatse en onderwierp V.C. aan een alcoholtest. De man blies positief en is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Beide bestuurders zullen zich voor de politierechter moeten verantwoorden. (BBO)