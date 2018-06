Drie auto's beschadigd door beschonken bestuurder 12 juni 2018

Drie wagens zijn zondagavond beschadigd geraakt bij een ongeval met een beschonken bestuurder in de Engelstraat in Ichtegem. De 20-jarige K.M. uit Koekelare reed met zijn auto in de richting van Ichtegem toen hij plots verrast werd door de 52-jarige S.V. uit Ichtegem die met zijn auto een parkeerplaats verliet. Er volgde een botsing, waarna de wagen van S.V. nog tegen een geparkeerde auto gekatapulteerd werd. S.V. legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (JHM)