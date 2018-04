Dorpsbewoners kunnen eindelijk op café 20 april 2018

02u50 0 Ichtegem De inwoners van Bekegem kunnen terug op café. Martine Rosseel opent café Watervalle op het Dorpsplein, op de hoek van de Watervallestraat en Dorpstraat.

Het pand stond al een tijdje leeg. "Ik ben afkomstig uit Ichtegem en werkte in dorpscafé Provence in Eernegem. Ik ken de streek dus goed", vertelt Martine. "Je hebt hier veel passage van wielertoeristen en de vraag om in Bekegem iets te openen was groot. Zo zocht de lokale wielerclub een nieuw lokaal. Ook de jeugd heeft nu een plek om een 'teusje' te drinken. We profileren ons ook als sportcafé en tonen bijvoorbeeld voetbalwedstrijden op groot scherm. Naar verluidt wonen hier veel Club Brugge-fans", knipoogt Martine.





Behalve pintjes staan ook snacks zoals croques en spaghetti op de menu. "We beschikken ook over een vergaderzaaltje", vertelt Martine Rosseel. "De hele overname van dit pand is heel snel gegaan, maar we zien de opening volledig zitten." Ook Martines man, Luc, komt af en toe helpen in de zaak. Meer info verkrijg je op 0471/28.04.29.





Eerder sloot in het dorp restaurant De Roste Muis zijn deuren. Of daar een nieuwe zaak komt, is niet duidelijk. Toch lijkt Bekegem te herleven. Na de heraanleg van de centrumstraten lopen ook twee bouwprojecten. (TVA)