Dolle krokusvakantie met de Caravanne en Jungle Jump Timmy Van Assche

16 februari 2019

12u36 0 Ichtegem De krokusvakantie belooft extra plezant te worden met twee opvallende initiatieven: in de Caravanne kan je lasershooten, Jungle Jump is dan weer een groot springpaleis.

Geen tijd voor verveling in Ichtegem tijdens de krokusvakantie. Het vrij recente initiatief de Caravanne rijdt opnieuw uit. Na het grote succes van vorig jaar gaan ze deze vakantie opnieuw lasershooten. Er worden verschillende rondjes gespeeld in team of solo. Deelnemen is gratis. Alle tieners, geboren tussen 2004 en 2008, zijn welkom van 13.30 tot 17 uur. In de Caravanne kun je ook drankjes kopen voor 0,80 euro. Je vindt het initiatief dinsdag 5 maart bij het wijkspeelpleintje in de Stokerijstraat in Eernegem, op woensdag 6 maart op speelplein De Kouter in Bekegem en op donderdag 7 maart bij speelplein Bengelberg in Ichtegem. Inschrijven is niet nodig, gewoon afkomen is de boodschap.

Groot springpaleis

Van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 maart wordt sport- en cultuurcentrum De Klokkenput, in de Bruggestraat, omgetoverd tot een groot springpaleis. Je vindt er meer dan twintig springkastelen en attracties. Alle kids tussen 2 en 14 jaar zijn welkom van 10 tot 19 uur. Deelnemen kost 3 euro per kind, ouders mogen gratis binnen. Tickets kun je in voorverkoop krijgen via www.junglejumpdays.be of aan de inkom, zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is.