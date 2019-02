Dokwerker zwalpt over weg met 3,43 promille in z’n bloed (zo’n 20 pinten): “Uw advocate had in coma gelegen” Siebe De Voogt

26 februari 2019

13u05 0 Ichtegem Een 43-jarige dokwerker uit Ichtegem zwalpte vorig jaar met 3,43 promille alcohol in zijn bloed over de weg, ofwel zo’n twintig pinten.Hij moet nu drie jaar lang een alcoholslot in zijn wagen hebben. “Uw advocate zou in coma gelegen hebben met zoveel alcohol in haar bloed.”

De politie kliste Raymond V. op 23 september vorig jaar in zijn Alfa Romeo bij een controle even voor 6 uur langs de Torhoutbaan in Ichtegem. De agenten trokken grote ogen toen ze het resultaat van de ademanalyse zagen. Ook de Brugse politierechter Peter Vandamme geloofde zijn oren niet. “Uw advocate zou met zoveel alcohol in haar bloed in coma liggen, of zelfs erger”, stelde hij. V. werkt als dokwerker en werd ook in 2003 en 2006 al veroordeeld voor rijden onder invloed. “Mijn cliënt ging door een moeilijke periode, maar drinkt nu niet meer”, pleitte zijn advocate. V. werd veroordeeld tot drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete. Na het rijverbod moet de man drie jaar lang rondrijden met een alcoholslot in zijn auto.