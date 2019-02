Dit jaar grote schilderwerken in politiekantoor en basisscholen Timmy Van Assche

12 februari 2019

20u01 0 Ichtegem De gemeente laat dit jaar drie grote schilderwerken uitvoeren van in totaal zo’n 100.000 euro.

Het politiekantoor van Eernegem krijgt een nieuwe lik verf. Ook de gemeentelijke basisscholen De Mozaïek, eveneens in Eernegem, ondergaat grote schilderwerken. Tot slot is ook zaal De Kouter in Bekegem aan de beurt. De schilderwerken werden goedgekeurd in de gemeenteraad.