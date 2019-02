Dieven breken bestelwagen open en stelen werkmateriaal BBO

13 februari 2019

11u35 0 Ichtegem In de Westkerkestraat in Eernegem is ingebroken in een bestelwagen. Er zijn enkele werktuigen ontvreemd.

Volgens de politie Kouter werd het slot van de schuifdeur doorboord en konden de dieven de bestelwagen op die manier betreden. Uit de laadruimte werden twee diamantboren en een rugzak met klein gereedschap gestolen. De eigenaar stelde de inbraak dinsdagmiddag rond 12 uur vast en belde de politie. Die is een onderzoek gestart. Maandag rond 21 uur trof ook een inwoner van de Bruggestraat in Eernegem zijn auto met inbraaksporen aan. De carrosserie was geplooid bij een raam door toedoen van een koevoet, maar de auto werd niet betreden.