Diamanten huwelijksjubileum voor Noël en Angèle 17 mei 2018

Noël Christiaen (84 jaar) en Angèle Ramman (85 jaar) uit de Koekelarestraat vierden onlangs hun diamanten bruiloft. Noël geboren op 28 november 1933 in Ichtegem en Angèle op 2 mei 1933 in Snaaskerke stapten op 23 april 1958 in het huwelijksbootje. Angèle hield een kruidenierswinkel open en Noël was kolenhandelaar en leurde met groenten en fruit. Het koppel kreeg één zoon Geert, 3 kleinkinderen Bert, Femke (+) en Daan, en 2 achterkleinkinderen Seppe en Warre. Noël werkt nog graag in de tuin en fietst graag. Beiden zijn ze lid van Okra.





(COGHE)