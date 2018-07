Diamanten huwelijk voor Roger en Georgette 20 juli 2018

Roger Mostrey (83 jaar) en Georgette Vanden Auweele (83 jaar) uit de Abdijstraat in Ichtegem zijn 60 jaar getrouwd en dat werd gevierd. Roger, afkomstig van de Reiger, en Georgette, geboren in Bovekerke, leerden elkaar kennen toen ze met de fiets op weg waren naar de Heilig-Hartfeesten in Roeselare. Op 14 juni 1958 huwden ze in Bovekerke. Roger en Georgette kregen vijf kinderen: Freddy (+), Luc, Nadine, Kristien en Katrien, die zorgden voor kleinkinderen en achterkleinkinderen. Roger werkte als houtbewerker in een Torhouts meubelfabriek. Georgette was huismoeder.





(COGHE)