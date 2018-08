Dertigste editie paardenzegening op Markt 01 augustus 2018

Al voor de dertigste keer vormt de Markt van Eernegem het decor voor de jaarlijkse paardenzegening. Honderden paarden, pony's, ruiters, menners, karren en gespannen passeren langs de pastoor om het 'gewijde water' te ontvangen, ter bescherming tegen onheil en voor een goede gezondheid in het jaar dat komt.





Voor de bezoekers is dit elke keer opnieuw een levendig schouwspel. De zegening vindt plaats op woensdag 15 augustus van 11 tot 12 uur. Na de zegening rijdt het gezelschap naar De Herdershoeve in de Zedelgemsesteenweg. Alle deelnemers krijgen een gratis drankje en een aandenken. Het is ook mogelijk om een individuele koetsenwandeling van 25 kilometer te maken. Vooraf inschrijven hiervoor is verplicht en kan via 0475/45.18.52.





(TVA)