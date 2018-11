De Poststempel viert 55 jaar bestaan 22 november 2018

In feestzaal De Vrede verzamelden voorzitter Martine Feys, de leden en het bestuur van De Poststempel om de 55ste verjaardag van de club in de kijker te zetten. De postzegelclub werd opgericht in 1963 dor en telde toen een 30-tal leden. Martine Feys is de derde voorzitter. Het bestuur bestaat uit Marcel Vangheluwe, John Brennan, Alexandra Brennan, Liliane Demey, Erik Eggermont, Eddy Vandekerckhove en Herman Vandenauweele. Iedere eerste zaterdag van de maand is er een bijeenkomst in De Ster.





(COGHE)