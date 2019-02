Dagverzorgingshuis NOAH bedankt vrijwilligers met pralines BBO

18u39 0 Ichtegem Het is Week van de Vrijwilliger en NOAH Eernegem, een kleinschalig dagverzorgingshuis van Familiehulp in de Westkerksestraat, maakt van de gelegenheid gebruik om de eigen vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.

In NOAH in Eernegem kunnen oudere mensen met een zorgbehoefte dankzij activiteiten zoals koken, wandelen, een uitstap, kaarten en handwerk samen een gezellige dag doorbrengen. Ze zijn omringd door enkele verzorgenden die instaan voor hun dagelijkse hulp bij die activiteiten, maar ook met verzorging. “NOAH wil via sociaal contact een dam opwerpen tegen toenemende vereenzaming bij senioren”, duidt coördinator Lien Haghebaert.

Er is volgens haar een grote rol weggelegd voor vrijwilligers binnen NOAH. “Ze staan onze verzorgenden bij en nemen belangrijke taken op zich. De vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met organiseren van activiteiten, gaan mee wandelen op uitstap of assisteren bij het koken. Vaak vervoeren ze ook cliënten van en naar NOAH. Dankzij hun hulp kunnen we onze cliënten gezelligheid en een warme zorg aanbieden. En om die reden willen we hen tijdens de Week van de Vrijwilliger eens in de bloemetjes zetten”, aldus Lien Haghebaert. De vrijwilligers werden onthaald met een doos pralines.