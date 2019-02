CM houdt jaarlijks bestuursfeest, Koen Pattyn gevierd voor zijn 25-jarige inzet Timmy Van Assche

10 februari 2019

12u58 0 Ichtegem De bestuursleden van CM Ichtegem en Samana Bekegem, Eernegem en Ichtegem kwamen samen voor hun jaarlijkse bestuursfeest in zaal de Twee Linden.

CM-voorzitter Hilde Vandekerkof stelde de belangrijkste speerpunten van het jaarpogramma voor. Dit jaar was er ook een hulde voor Koen Pattyn. Hij is dit jaar 25 jaar actief in de CM-beweging in Ichtegem en kwam indertijd in dienst als opvolger van Roger Depuydt. Hij is ook gemeenteraadslid voor CD&V. “Zo maakte Koen ook deel uit van het toneelgezelschap ‘De Schabliertjes’, die op ziekennamiddagen toneeltjes op voerde”, zegt Vandekerkhof. “En hij lanceerde ‘Ben de Bever’, de mascotte van het tandzorgproject van de CM voor basisscholen.” Uit handen van zijn oud-collega Emmanuel Jonckheere kregen Koen en zijn vrouw Trui een prachtig beeld, dat symbool staat voor zowel het koppel als hun vier kinderen.