Caro’s Home: nieuw eetadresje in Stationsstraat Timmy Van Assche

12 december 2018

17u07 0 Ichtegem Met Caro’s Home in de Stationsstraat 70 heeft Eernegem er een nieuw ontbijt- en lunchadresje bij.

Zaakvoerster Caroline Vanghillewe (49) weet van aanpakken. In Caro’s Home kan je ontbijten, lunchen, maar ook genieten van tapa’s. In de latere middag wordt de zaak een gezellige tearoom. “We beginnen de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet. Er is een klassieke versie aan 15 euro, maar ook een luxueus ontbijt aan 20 euro met cava en fruitsap. ‘s Middags bieden we een dagschotel aan, maar ook pasta’s, salades en soep. En later op de dag zijn we dus een gezellig koffie- en theehuis. Kijk, met vrienden en vriendinnen hielden we regelmatig etentjes. Dat was zo leuk en gezellig, dat ik de stap naar deze nieuwe horecazaak durfde zetten. De sfeer is hier ontzettend huiselijk, dankzij zeteltjes en de open keuken.” Caro’s Home is open van dinsdag tot en met zaterdag, van 8 tot 17 uur. Info en reservaties: 0497/81.34.87.