Bromfietsster (17) gewond na val

Een 17-jarige bromfietsster uit Ichtegem is afgelopen weekend in het gezicht gewond geraakt na een pijnlijke val. C.J. reed met haar bromfiets langs de Oostendestraat in Torhout toen ze plots een verkeerd manoeuvre maakte en in de berm terechtkwam. Ze raakte daarbij gewond en moest verzorging krijgen. (JHM)