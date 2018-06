Bromfietser (16) gewond 08 juni 2018

In de Vredelaan in Torhout is een 16-jarige bromfietser uit Ichtegem gisterochtend lichtgewond geraakt. De jongen werd aangereden door de lichte vrachtauto, bestuurd door de 55-jarige H.V uit Damme. Hij moest naar het ziekenhuis. (JHM)