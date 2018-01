Bromfietsdief crasht en steelt gewoon ander exemplaar 02u34 0

Een dief is maandagnacht aan de haal gegaan met twee met bromfietsen die voor de gevels van huizen stonden, zowel in de Westkerkestraat in Eernegem als in de Sithuistraat in Westkerke. Volgens de politie werd de bromfiets die in Eernegem was gestolen wat verderop in de straat teruggevonden, zwaar beschadigd en niet meer rijvaardig. Mogelijk stal de dief daarna de andere bromfiets in Westkerke. (BBO)