Bromfiets getakeld 04 augustus 2018

In de Mitswegestraat in Eernegem heeft de politie donderdagavond een bromfietser gecontroleerd omdat hij zonder kentekenplaat reed. Bij controle bleek dat D.C. (24) uit Zedelgem ook geen verzekering had en dat zijn bromfiets niet ingeschreven was. De tweewieler werd dan ook getakeld. (JHM)