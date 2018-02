Bromfiets getakeld 03 februari 2018

In de Oostendesteenweg in Ichtegem deed de politie donderdagavond even voor 20 uur de 21-jarige G.C. uit Torhout stoppen op zijn bromfiets. De jongeman bleek met tal van zaken niet in orde. Zijn bromfiets had geen kentekenplaat, was niet gekeurd of ingeschreven en de man had geen rijbewijs. Zijn bromfiets werd getakeld en hij kreeg een rits PV's mee. (JHM)