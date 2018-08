Brokkenpiloot probeert te vluchten 21 augustus 2018

In de Engelstraat heeft een 24-jarige bestuurder onder invloed zondagavond twee keer geprobeerd om weg te rijden na een botsing. N.F. uit Koekelare reed volgens de politie rond 20 uur van een parkeerplaats en botste daarbij tegen een geparkeerde auto. Hij reed vervolgens verder via de Engelstraat en reed nabij het kruispunt met de Oostendesteenweg tegen een verhoogde berm. Opnieuw reed hij weg, maar zijn auto was zodanig beschadigd dat hij zich verderop aan de kant moest zetten. Toen de politiepatrouille de man aantrof, was hij het rechterachterwiel aan het vervangen. De man legde een positieve ademtest af, had zijn rijbewijs niet bij en zijn auto was niet gekeurd. N.F. mag zich aan een stevige boete in de politierechtbank verwachten. Zijn rijbewijs werd voorlopig ingetrokken. (BBO)