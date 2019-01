Brokkenpiloot maakt er een dure jaarwisseling van: drie geparkeerde wagens aangereden Bart Boterman

02 januari 2019

13u18 0 Ichtegem Een 19-jarige dronken brokkenpiloot heeft na een stevige oudejaarsnacht voor een ravage gezorgd in de Engelstraat in Ichtegem. Op 1 januari werden rond 8 uur ‘s morgens drie geparkeerde auto’s aangereden. De man is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt.

De 19-jarige G.C. uit Ichtegem reed volgens de politie langs de Engelstraat in Ichtegem in de richting van het kruispunt met de Torhoutbaan. Ter hoogte van huisnummer 204 reed de bestuurder op een verhoogde berm met beplanting waardoor zijn wagen op de parkeerstrook aan de linkerzijde van de baan terecht kwam. Hij reed er een geparkeerde wagen aan, waardoor die auto tegen een tweede geparkeerde wagen werd gekatapulteerd. De tweede wagen werd zo’n zes meter verder weggeduwd.

Door de klap verloor G.C. de controle over het stuur, begon zijn wagen te zigzaggen en draaide hij om zijn as. Ter hoogte van huisnummer 220 kwam de wagen tot stilstand, maar wel tegen een derde geparkeerde wagen. De Engelstraat was volgens de politie besmeurd met olie en brokstukken, over een afstand van 150 meter. De bestuurder bleef ongedeerd maar legde volgens de politie een positieve ademtest af waardoor zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Hij zal zich allicht later voor de politierechter moeten verantwoorden.

Door de aanrijding was de wagen van de brokkenpiloot niet meer rijvaardig, net zoals de eerste aangereden geparkeerde auto. Beide wagens werden getakeld. De brandweer werd opgeroepen voor de opkuis van de rijbaan. De bestuurder zal zich wellicht nog een tijdje beklagen dat hij na een wilde feestnacht toch nog achter het stuur kroop. Het was in elk geval een dure jaarwisseling voor hem.