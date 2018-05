Brokkenpiloot beschadigt vier auto's en gevel 23 mei 2018

02u46 0 Ichtegem Een dronken brokkenpiloot heeft het maandag wel heel erg bont gemaakt in de Hugo Verrieststraat in Ichtegem.

Om 11.25 uur reed de 45-jarige S.D. in de richting van de Engelstraat toen hij de controle over het stuur verloor. De man reed daarbij drie geparkeerde wagens aan. Een van de auto's werd door de klap tegen een boom en twee houten paaltjes geduwd. Na het ongeval vluchtte S.D. naar zijn eigen woning even verderop de straat, maar weer ging het verkeerd.





Positieve ademtest

Hij wilde achteruit zijn garage inrijden, maar reed in plaats daarvan vooruit en botste tegen de gevel van een woning. Door de beide ongevallen was zijn wagen zo zwaar beschadigd dat hij hem in het midden van de baan moest laten staan. De politie kwam ter plaatse en S.D. legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. De vier beschadigde wagens moesten allemaal getakeld worden.





(JHM)