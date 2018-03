Briljanten huwelijksjubileum voor Eduard en Paula 30 maart 2018

In 't Oosthof in Snellegem vierden Eduard Cobbaert en Paula Ingelbrecht uit de Bevrijdingsweg hun briljanten huwelijksjubileum. Eduard is 88 jaar en Paula 85 jaar. Ze groeiden op langs de Zeeweg in Bekegem. Op 14 februari 1953 stapten ze in het huwelijksbootje. Het echtpaar kreeg vier kinderen Maria, Marnix, Marc en Marino, acht kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.





(COGHE)