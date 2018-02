Briljanten huwelijksjubileum Roland Seynaeve-Clybouw Angèle 28 februari 2018

Roland Seynaeve (88) en Angèle Clybouw (84) zijn sinds zondag 11 februari een briljanten huwelijkspaar. Het koppel verblijft in Hof Demeersseman in Ichtegem. Roland werd op 25 mei 1929 geboren en Angèle op 12 mei 1933 beiden in Eernegem. Ze leerden elkaar kennen in de zaak van Angèles vader die biljarttafels verkocht en stapten op 11 februari in het huwelijksbootje. Het koppel kreeg één zoon Odiel. Roland werkte in het bedrijf Dumarey in Eernegem en Angèle werkte in het naaiatelier 't Molentje in Aartrijke, ging rond als zeepverkoopster, deed het seizoen in de horeca in Oostende en werkte in de visfabriek Ostendia. Roland kweekte vroeger vinken en was lid van de vinkenvereniging Recht en Eerlijk. Hij ging ook graag kijken naar de voetbalwedstrijden van SK Eernegem. Angèle houdt van sokken breien en boeken lezen.





(COGHE)