Brandweer moet twee schoorsteenbranden blussen JHM

09 december 2018

De brandweer moest zaterdag tweemaal uitrukken naar woningen in Ichtegem en Gistel om een schoorsteenbrand te blussen. De eerste oproep kwam zaterdag tegen de middag binnen in de Lisbonnastraat in Eernegem. Daar ging het om een oververhitting van het rookkanaal van de schoorsteen. Er ontstond een beperkte brand die de brandweer snel onder controle kreeg. De schade bleef er beperkt. Zaterdagavond ontstond er om 21.50 uur dan weer een schoorsteenbrand in de Kleine Warande in Gistel. Daar ging het om roetophoping in de schouw die vuur vatte. Ook daar bleef de schade beperkt.