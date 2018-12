Brandweer doet oproep na kortsluiting: “rookmelders kunnen levens redden” Mathias Mariën

02 december 2018



Zondagavond even voor 19 uur is brand uitgebroken in een woonhuis langs de Diksmuidebaan in Ichtegem. De oorzaak was vermoedelijk een kortsluiting aan de koelkast of diepvries. “We roepen nogmaals op om rookmelders te plaatsen”, zegt de brandweer.

De bewoners waren thuis toen de elektriciteit met een luide knal uitviel. De man ging de storing zoeken aan de zekeringkast, maar kreeg het niet meteen opgelost. Hij ging vervolgens de straat op om na te zien of ook daar de elektriciteit uitgevallen was. Eenmaal terug binnen zag hij door het kattenluikje van de aanbouw licht. Hij opende de deur en zag daar een vlammenzee. Hij probeerde in eerste instantie de brand zelf nog te blussen maar dat was onbegonnen werk. Hij verwittigde vervolgens de brandweer en nam wat spullen mee naar buiten. Ook zijn wagen kon hij uit de garage rijden. Ter plaatse kon de brandweer het voorste gedeelte van het huis vrijwaren van de vlammen, maar de schade binnen is aanzienlijk. De oorzaak van de brand is een vermoedelijke kortsluiting aan de koelkast of diepvriezer. De bewoners kunnen bij vrienden terecht in afwachting van de nodige opkuiswerken. Volgens brandweer kapitein Alain Crombé hebben de bewoners veel geluk gehad. “Was dit op een nachtelijk uur gebeurd, was de tol vermoedelijk veel hoger. Nu waren de bewoners wakker. Tijdens het slapen ruiken mensen de brandgeur niet. Daarom is een rookmelder - op plaatsen waar elektronische toestellen staan - zeker geen overbodige luxe en kan het levens redden.”