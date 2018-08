Brand in bordeel door omgevallen kaars 02 augustus 2018

Drie brandweerkorpsen werden dinsdagnacht opgeroepen om een brand te gaan blussen in een bordeel langs de Oostendesteenweg in Eernegem. De brand ontstond nogal clichématig bij een omgevallen kaars in een van de kamers waarna de wandbekleding vuur vatte. Dat ging gepaard met een flinke rookontwikkeling in de zaak. De uitbaatster, de aanwezige meisjes en een klant moesten het bordeel even verlaten. Zij liepen geen verwondingen op. De brandweer kon het vuur vrij snel blussen. De schade in het bordeel bleef beperkt en na vertrek van de brandweermannen kon de zaak de activiteiten alweer hervatten. De romantiek keerde er snel terug. Door de brand was de Oostendesteenweg wel even volledig afgesloten voor alle verkeer. Dat kwam onder meer omdat de brandweerwagens er op de straat stonden. (JHM)