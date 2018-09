Botsing na achtervolging op vluchtmisdrijver JELLE HOUWEN

04 september 2018

09u51 0

In een poging om een man in een bestelwagen te doen stoppen na een vluchtmisdrijf veroorzaakte de 36-jarige S.L. uit Ichtegem zondagavond zelf een kleine aanrijding. De vrouw reed even voordien in de Engelstraat in Ichtegem en tijdens het kruisen van de 66-jarige W.B uit Zedelgem haperden beide voertuigen elkaar met hun zijspiegels. W.B. reed verder waarop S.L. haar wagen keerde en W.B wilde doen stoppen. Dat lukte ook maar daarbij kwam de vrouw zelf in botsing met een geparkeerde wagen. De politie kwam ter plaatse en W.B. legde een positieve ademtest af. Hij speelde zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt.