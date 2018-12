Botsing bij het kruisen JHM

03 december 2018

In de Engelstraat in Ichtegem is het deze ochtend vroeg rond 7 uur tot een aanrijding tussen twee voertuigen gekomen. Dat gebeurde tijdens het kruisen. De 23-jarige J.B. uit Ichtegem botste met de bestelwagen van de 40-jarige B.V. uit Ichtegem. Er vielen geen gewonden en er was enkel stoffelijke schade.