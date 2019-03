Boom blokkeert de Oostendesteenweg Bart Boterman

10 maart 2019

14u04 12 Ichtegem De brandweer krijgt tientallen oproepen voor stormschade te verwerken. Het regent afgewaaide dakpannen en loszittende panelen, ontwortelde bomen, omgewaaide hekkens en verkeersborden. Grote incidenten met gewonden blijven voorlopig uit.

Op de Oostendesteenweg tussen Ichtegem en Eernegem waaide kort na de middag een grote boom op de weg. Het verkeer was een tijdje onderbroken. De brandweer zaagde de boom in stukken en de politie regelde ondertussen het verkeer. Na drie kwartier was de hinder voorbij.

Ook in de Achterstraat was de baan afgesloten door stormschade. Een muur van een schuur was omgewaaid, waardoor de wind vrij spel had en de pannen van het dak blies. De brandweer doet er alles aan om alle oproepen zo snel mogelijk af te handelen.