Bibliotheekwebsite aangepast voor mobiel gebruik Timmy Van Assche

28 februari 2019

16u07 0 Ichtegem De website van de gemeentelijke bibliotheek kreeg een make-over. Dat meldt bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018).

De website www.ichtegem.bibliotheek.be onderging een grondige opfrisbeurt. Voortaan vind je al je vertrouwde diensten in een nieuwe lay-out terug. De cataloguspagina’s zijn nu volledig geschikt voor mobiel gebruik en de beschikbaarheidsinfo krijg je nu meteen op het detailscherm van een item te zien. ‘Mijn Bibliotheek’ is niet langer een aparte website. Meld je rechts bovenaan op de startpagina aan om je gebruikersmenu te zien. Daar vind je vertrouwde diensten terug, zoals het bekijken en verlengen van uitleningen. Je ziet nu ook de covers van je. Ook het reserveerproces werd slimmer. “Op lange termijn is het de bedoeling om het aanbod tussen de bibliotheken van de Ginter-gemeenten onderling op elkaar af te stemmen", zegt schepen Segers. “Zo zou je een boek in buurgemeente Oudenburg kunnen ontlenen en hier terug inleveren.” Ginter is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband tussen Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.