Bibliotheek organiseert boeiende infoavond over dyslexie Timmy Van Assche

16 januari 2019

17u55 0 Ichtegem In het bibliotheekfiliaal van deelgemeente Eernegem kan je op donderdag 31 januari een infoavond bijwonen rond dyslexie.

Dat een bibliotheek meer is dan een plaats waar boeken ontleend worden, bewijst de bibliotheek. De bib gaat het nieuwe jaar namelijk van start met een interessante infosessie over dyslexie. Op donderdag 31 januari om 20 uur kunnen ouders, leerkrachten, logopedisten en andere geïnteresseerden terecht in de bibliotheek in de Westkerkestraat 24 van Eernegem. De Luisterpuntbibliotheek komt vertellen over wat dyslexie is, hoe het wordt vastgesteld en waarom hulpmiddelen belangrijk zijn. Ook ‘Daisy’-luisterboeken, de ‘Anders Lezen’-app en de campagne ‘Ik haat lezen!’ worden uitgelegd. Tot slot komen ook ‘ADIbib’ en ‘ADIboeken’, schoolboeken die toegankelijk zijn voor dyslexiesoftware, aan bod. Inschrijven kan tot 27 januari via bibliotheek@ichtegem.be.