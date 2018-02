Bestuurder vlucht na aanrijding 26 februari 2018

In de Stationsstraat in Ichtegem heeft een automobilist zaterdagnacht verschillende paaltjes aangereden. De politie kwam rond middernacht ter plaatse, maar van de dader was geen spoor meer te bekennen. De automobilist was na de aanrijding verder gereden. De brokstukken van zijn wagen lagen verspreid over het wegdek. (MMB)