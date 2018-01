Bestuurder ramt gevel en bushokje 02u34 0 Foto Bart Boterman De brandweer moet de gevel stutten met balken.

Op de hoek van de Zedelgemsesteenweg en de Mitswegestraat in Eernegem is een bestuurder gisteren iets voor 19 uur in bushokje en vervolgens in een gevel van een woning gereden. De schade is groot en de gevel dreigde in te storten. De bestuurder werd met zware pijnen aan de schouder naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de gevel van de gevel te stutten met balken en woning water- en winddicht te maken.





De wagen werd nadien getakeld. De bestuurder zou hebben verklaard dat hij diende uit te wijken voor een lijnbus die uit de Witswegestraat kwam en daarom in de gevel crashte. (BBO)