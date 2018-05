Bestuurder klemgereden na ongeval 30 mei 2018

Op het kruispunt van de Aartrijksesteenweg en de Gistelsteenweg in Jabbeke reed een wagen gisterenmiddag rond 13.15 uur een verkeersbord aan. De 39-jarige bestuurder uit Koekelare nam na het ongeval de vlucht, maar kon door de politie worden klemgereden langs de Zedelgemsesteenweg in Eernegem. S.D. legde een positieve ademtest af en werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Later zal de man zich wellicht nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.





(SDVO)