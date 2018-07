Bestuurder die fietser (60) aanrijdt neemt de benen 03 juli 2018

In de Vinkensveldstraat in Ichtegem heeft een chauffeur van een bestelwagen zondagochtend vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij een fietser omver reed. Denis Chevalier (60) uit Ichtegem werd opgeschept en belandde in de gracht. "Ik heb een hersenschudding, diverse schaafwonden en schade aan mijn tanden", zegt Denis. "Ik moest verzorgd worden in het ziekenhuis. Ik heb gezien dat het om een gele bestelwagen ging met aanhangwagen. De chauffeur vervoerde draadwerk. Die bestelwagen is gevlucht in de richting van Edewalle. Wie meer gezien zou hebben, belt best de politie." De politie stelde intussen een pv op. (JHM)